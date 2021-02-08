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08.02.2021 20:18
Рубрика: Происшествия

Осторожно, снег!

На Алтае четыре человека погибли при чистке крыши от сугроба
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
В понедельник в селе Смазнево Алтайского края под снежными завалами погибли четыре человека. Глава крестьянско-фермерского хозяйства, арендовавший склад на элеваторе, отправил своих работников очистить здание от огромного сугроба.

- Семь человек поднялись с лопатами на крышу элеватора, но не смогли удержаться на скользкой оцинкованной поверхности, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Елена Коновалова. Работники скатились вниз и их накрыло сошедшей лавиной.

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Пострадавших извлекли из снежного плена. Четверо сельчан скончались от полученных травм. Одному из выживших работников потребовалась медицинская помощь. Он госпитализирован в больницу города Заринска. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил местным чиновникам принять неотложные меры по предотвращению подобных происшествий.

Но, к сожалению, подобные трагедии происходят в Сибири каждый февраль и март, с первыми оттепелями. В Новосибирске за минувшие выходные от подобного "снегопада" пострадали несколько прохожих.

- Несмотря на предупреждения всех управляющих организаций, всех служб и собственников по городу Новосибирску, у нас за минувшие двое суток зафиксировано 26 случаев схода снега, четыре случая - с пострадавшими. К счастью, без тяжелых последствий, - отметил мэр города Анатолий Локоть.

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В Томске при уборке снега с многоэтажки на улице Лазарева насмерть разбился рабочий. С начала года муниципальная "санитарная милиция" выдала более 1,2 тысячи предписаний за снежные навесы и сосульки на крышах, а также за снег во дворах. Однако убирать начинают только после несчастных случаев, а чиновники раскручивают кипучую деятельность, возбуждаются уголовные дела.

Комментарий

Татьяна Пономарева, юрист:

- Важно знать, что с 1 июля 2013 года в Гражданский и Градостроительный кодексы были введены нормы о компенсациях сверх возмещения вреда. Так, при нарушении правил эксплуатации здания, в том числе крыш и кровли, в случае смерти родственникам потерпевшего положено три миллиона рублей; потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - два миллиона рублей; потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью - один миллион рублей. Но такие иски практически не заявляются, так как пострадавшие от падения снега и наледи обычно не знают о своих правах. По традиции во всем винят коммунальщиков. Когда собственники зданий начнут нести серьезную финансовую ответственность за случившееся, количество сезонных трагедий сойдет на нет. Убрать снег вовремя будет дешевле.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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