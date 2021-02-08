Правительство выделит 10 млрд рублей на оснащение лесных пожарных

Лесопожарные формирования в этом году получат новую технику и оборудование для борьбы с огнем, на эти цели правительство выделит в общей сложности почти 10 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания с министрами и губернаторами в режиме видеосвязи.

"В конце прошлого года мною был утвержден план мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, который призван не только закрепить сложившуюся динамику, но и заложить основу для минимизации потерь лесного фонда от пожаров, - сказала Виктория Абрамченко. - Одно из основных мероприятий плана - создание в 2021 году межрегионального лесопожарного центра "Север", который будет оказывать помощь наиболее горимым регионам. На эти цели правительство предусмотрело в федеральном бюджете 5 млрд руб.".

Среди прочего, для центра "Север" будут закуплены шесть вертолетов Ми-8, поделился ранее с "РГ" глава Рослесхоза Сергей Аноприенко. По его словам, в штате новой структуры будет 150 пожарных-десантников и еще столько же человек летного состава и технического персонала. Они разместятся в Красноярском крае, Иркутской области и Забайкалье.

Кроме того, в рамках национального проекта "Экология" на модернизацию материально-технической базы лесопожарных учреждений регионов предусмотрено 4,7 млрд рублей, добавила вице-премьер. На эти деньги будут закуплены 1,4 тысячи единиц техники и почти 20 тысяч единиц специального оборудования.

"По итогам 2021 года оснащенность учреждений, выполняющих мероприятия по охране лесов от пожаров, в целом по стране должна составить 87%", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

По данным Рослесхоза, в 2020 году удалось сократить площадь, пройденную огнем, на 20% - до 1,76 млн га. Среднюю площадь одного пожара удалось сократить на 28% до 152 га, многие возгорания были ликвидированы в первые сутки. В Рослесхозе это связывают с изменением тактики работы лесопожарных формирований и повышением их оперативности.

"В целях сокращения возможного ущерба лесам и снижения количества зон задымления населенных пунктов в прошлом году мы приняли важное решение по сокращению так называемых зон контроля, уже на 92 млн га, - отметила Виктория Абрамченко. - Такая работа должна быть продолжена и в этом году, площадь лесов, которая находится в активном тушении, будет увеличена".

Для борьбы с выжиганием сухой травы на землях, граничащих с лесами, - основной причиной природных пожаров - будет задействован финансовый механизм, добавила вице-премьер. По условиям обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства, которую правительство примет в ближайшее время, хозяйства, допускающие сельхозпалы, не смогут получить субсидии от государства.

Росгидромет предупреждает, что, по прогнозу, повышенная пожарная опасность может возникнуть уже в апреле. Наиболее тревожная ситуация ожидается на юге Алтайского края и Бурятии, а также в Тыве, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Приморском крае и Калмыкии.

Виктория Абрамченко поручила Рослесхозу и главам регионов своевременно провести проверку готовности к сезону лесных пожаров, уделить особое внимание планам тушения, обеспеченности техникой и оборудованием личного состава специализированных формирований. Заранее проработать схему привлечения вертолетов сторонних организаций для работ по тушению лесных пожаров.