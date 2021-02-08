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08.02.2021 08:00
Рубрика: Происшествия

Правительство выделит 10 млрд рублей на оснащение лесных пожарных

Текст: Алексей Дуэль
Лесопожарные формирования в этом году получат новую технику и оборудование для борьбы с огнем, на эти цели правительство выделит в общей сложности почти 10 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания с министрами и губернаторами в режиме видеосвязи.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

"В конце прошлого года мною был утвержден план мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, который призван не только закрепить сложившуюся динамику, но и заложить основу для минимизации потерь лесного фонда от пожаров, - сказала Виктория Абрамченко. - Одно из основных мероприятий плана - создание в 2021 году межрегионального лесопожарного центра "Север", который будет оказывать помощь наиболее горимым регионам. На эти цели правительство предусмотрело в федеральном бюджете 5 млрд руб.".

Фото: iStock
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Среди прочего, для центра "Север" будут закуплены шесть вертолетов Ми-8, поделился ранее с "РГ" глава Рослесхоза Сергей Аноприенко. По его словам, в штате новой структуры будет 150 пожарных-десантников и еще столько же человек летного состава и технического персонала. Они разместятся в Красноярском крае, Иркутской области и Забайкалье.

Кроме того, в рамках национального проекта "Экология" на модернизацию материально-технической базы лесопожарных учреждений регионов предусмотрено 4,7 млрд рублей, добавила вице-премьер. На эти деньги будут закуплены 1,4 тысячи единиц техники и почти 20 тысяч единиц специального оборудования.

"По итогам 2021 года оснащенность учреждений, выполняющих мероприятия по охране лесов от пожаров, в целом по стране должна составить 87%", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

По данным Рослесхоза, в 2020 году удалось сократить площадь, пройденную огнем, на 20% - до 1,76 млн га. Среднюю площадь одного пожара удалось сократить на 28% до 152 га, многие возгорания были ликвидированы в первые сутки. В Рослесхозе это связывают с изменением тактики работы лесопожарных формирований и повышением их оперативности.

"В целях сокращения возможного ущерба лесам и снижения количества зон задымления населенных пунктов в прошлом году мы приняли важное решение по сокращению так называемых зон контроля, уже на 92 млн га, - отметила Виктория Абрамченко. - Такая работа должна быть продолжена и в этом году, площадь лесов, которая находится в активном тушении, будет увеличена".

Для борьбы с выжиганием сухой травы на землях, граничащих с лесами, - основной причиной природных пожаров - будет задействован финансовый механизм, добавила вице-премьер. По условиям обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства, которую правительство примет в ближайшее время, хозяйства, допускающие сельхозпалы, не смогут получить субсидии от государства.

Росгидромет предупреждает, что, по прогнозу, повышенная пожарная опасность может возникнуть уже в апреле. Наиболее тревожная ситуация ожидается на юге Алтайского края и Бурятии, а также в Тыве, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Приморском крае и Калмыкии.

Виктория Абрамченко поручила Рослесхозу и главам регионов своевременно провести проверку готовности к сезону лесных пожаров, уделить особое внимание планам тушения, обеспеченности техникой и оборудованием личного состава специализированных формирований. Заранее проработать схему привлечения вертолетов сторонних организаций для работ по тушению лесных пожаров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Юг России СФО Красноярский край СФО Иркутская область ДФО Забайкальский край СФО Алтайский край ДФО Бурятия Лесные пожары

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