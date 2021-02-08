Минобрнауки с понедельника разрешило российским вузам возобновить очное обучение. Но решение они принимают сами. Оно зависит от условий в вузе и в регионе. Собкоры "Российской газеты" узнали, как сегодня работают высшие учебные заведения страны.

В вузах, где вернулись к очным занятиям, введены антивирусные меры и строгий масочный режим. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Красноярском крае, Новосибирской области все вузы перешли на очный формат. Правда, возможность остаться на дистанционке тоже есть.

Как рассказали в Сибирском федеральном университете, дома могут учиться те, кто контактировал с больными и находится на самоизоляции. И, конечно, иностранные студенты, уехавшие на родину.

Эти правила действуют практически во всех вузах, которые начали очное обучение. Также везде приняты меры профилактики. В Сибирском университете потребкооперации по коридорам и аудиториям периодически ходят дежурные, проверяя соблюдение масочного режима и необходимой дистанции. В каждом вузе есть антисептические средства в местах общего пользования, ведут контроль температуры тела. Тем, у кого нет масок, их выдают на входе в Донском государственном техническом университете. Запас средств защиты в вузе есть.

В таком же "безопасном" режиме началось очное обучение в Пензе, Перми, Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге перешли на офлайн студенты всех курсов Уральского института управления - филиала РАНХиГС. Здесь уже прошла репетиция студенческого театра, который готовит премьеру, начала работать медиастудия и объявлен конкурс красоты. Вернулись студенты и в стены Уральского государственного юридического университета.

В Хабаровске начались очные лекции в Тихоокеанском госуниверсите. Справок от студентов не требовали. Посещали врача лишь те, кто живет в общежитии - в день заезда. Здесь онлайн продолжат вести занятия преподаватели старше 65 лет. Как, впрочем, и везде.

В Уральском институте управления прошли не только лекции, но и репетиция студенческого театра, занятия медиастудии. И объявлен конкурс красоты

Многие вузы выбрали "смешанный формат". В Санкт-Петербурге в большинстве вузов разработан специальный регламент. Как пояснил глава городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, очная форма включает в себя также дистанционные технологии и электронные программы.

"Все лекционные занятия, где скапливалось большое количество студентов, по-прежнему будут проводиться дистанционно, - пояснил начальник учебно-методического управления Пензенского госуниверситета Виталий Соловьев. - А практические занятия, где требуется лабораторное или специальное оборудование, будут проводиться очно".

По его словам, на дистанте успеваемость не упала, как показали результаты сессии, оценки в целом соответствуют тем, что были у студентов до пандемии. Но преподаватели рады взаимодействовать со студентами в очном формате. "Как они воспринимают информацию по ту сторону экрана, я не могу знать, - признался Виталий Соловьев. - Кто-то хорошо занимается, а кого-то и в аудитории не расшевелишь. Поэтому мы рады переменам".

Поэтапно будут переходить на очный формат в Томском госуниверситете. Здесь для каждого факультета и института разработан индивидуальный график. А в Калининградском государственном техническом университете учеба в очном формате начнется только 1 марта. Сейчас здесь идет подготовительная работа.

Каждый вуз выбирает свой формат: удобный для учебы и безопасный для здоровья. Например, студенты Кубанского медицинского университета дистанционно обучались недолго - лишь в начале прошлой весны. А потом вновь вернулись к очным занятиям.