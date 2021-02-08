Новости

Евро и доллар стремительно падают 20:00
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 19:36
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 19:17
В Мурманске выпало рекордное количество снега 19:02
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
Минобрнауки с понедельника разрешило российским вузам возобновить очное обучение. Но решение они принимают сами. Оно зависит от условий в вузе и в регионе. Собкоры "Российской газеты" узнали, как сегодня работают высшие учебные заведения страны.
В вузах, где вернулись к очным занятиям, введены антивирусные меры и строгий масочный режим. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС В вузах, где вернулись к очным занятиям, введены антивирусные меры и строгий масочный режим. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В вузах, где вернулись к очным занятиям, введены антивирусные меры и строгий масочный режим. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Красноярском крае, Новосибирской области все вузы перешли на очный формат. Правда, возможность остаться на дистанционке тоже есть.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Творческие вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

Как рассказали в Сибирском федеральном университете, дома могут учиться те, кто контактировал с больными и находится на самоизоляции. И, конечно, иностранные студенты, уехавшие на родину.

Эти правила действуют практически во всех вузах, которые начали очное обучение. Также везде приняты меры профилактики. В Сибирском университете потребкооперации по коридорам и аудиториям периодически ходят дежурные, проверяя соблюдение масочного режима и необходимой дистанции. В каждом вузе есть антисептические средства в местах общего пользования, ведут контроль температуры тела. Тем, у кого нет масок, их выдают на входе в Донском государственном техническом университете. Запас средств защиты в вузе есть.

В таком же "безопасном" режиме началось очное обучение в Пензе, Перми, Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге перешли на офлайн студенты всех курсов Уральского института управления - филиала РАНХиГС. Здесь уже прошла репетиция студенческого театра, который готовит премьеру, начала работать медиастудия и объявлен конкурс красоты. Вернулись студенты и в стены Уральского государственного юридического университета.

В Хабаровске начались очные лекции в Тихоокеанском госуниверсите. Справок от студентов не требовали. Посещали врача лишь те, кто живет в общежитии - в день заезда. Здесь онлайн продолжат вести занятия преподаватели старше 65 лет. Как, впрочем, и везде.

В Уральском институте управления прошли не только лекции, но и репетиция студенческого театра, занятия медиастудии. И объявлен конкурс красоты

Многие вузы выбрали "смешанный формат". В Санкт-Петербурге в большинстве вузов разработан специальный регламент. Как пояснил глава городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, очная форма включает в себя также дистанционные технологии и электронные программы.

"Все лекционные занятия, где скапливалось большое количество студентов, по-прежнему будут проводиться дистанционно, - пояснил начальник учебно-методического управления Пензенского госуниверситета Виталий Соловьев. - А практические занятия, где требуется лабораторное или специальное оборудование, будут проводиться очно".

По его словам, на дистанте успеваемость не упала, как показали результаты сессии, оценки в целом соответствуют тем, что были у студентов до пандемии. Но преподаватели рады взаимодействовать со студентами в очном формате. "Как они воспринимают информацию по ту сторону экрана, я не могу знать, - признался Виталий Соловьев. - Кто-то хорошо занимается, а кого-то и в аудитории не расшевелишь. Поэтому мы рады переменам".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Собянин: Московские студенты возвращаются к очному обучению

Поэтапно будут переходить на очный формат в Томском госуниверситете. Здесь для каждого факультета и института разработан индивидуальный график. А в Калининградском государственном техническом университете учеба в очном формате начнется только 1 марта. Сейчас здесь идет подготовительная работа.

Каждый вуз выбирает свой формат: удобный для учебы и безопасный для здоровья. Например, студенты Кубанского медицинского университета дистанционно обучались недолго - лишь в начале прошлой весны. А потом вновь вернулись к очным занятиям.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край СФО Новосибирская область ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону УрФО Свердловская область Екатеринбург ПФО Пензенская область Пенза

Главное сегодня

В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
Песков рассказал о поэтапной работе по увеличению пенсий
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно