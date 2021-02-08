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08.02.2021 11:58
Рубрика: Спорт

В Барнаул из Португалии доставили лодки для Кубка мира по гребле

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

В краевую столицу из португальского города Вила-ду-Конди привезли партию из 72 лодок. Водитель фуры длинной 13,5 метра провел в пути около двух недель, преодолев расстояние более восемь тысяч километров. В доставленном грузе байдарки и каноэ - "одиночки" и "двойки".

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Решение о предоставлении лодок всем участникам соревнований было принято еще в 2020 году. Все дело в том, что первый этап Кубка мира пройдет 12-16 мая в венгерском городе Сегед, второй запланирован в Барнауле на 20-23 мая. Переслать инвентарь каноистов и байдарочников в такие сжатые сроки невозможно.

Португалия - страна великих мореплавателей. Их спортивные лодки одни из самых быстрых в мире и включены Международной федерацией каноэ (ICF) в список инвентаря, разрешенного к использованию на крупных соревнованиях. Конструкция состоит из улгеволоконной ткани, покрытой карбоном. Слои склеены полиэфирными смолами. В краевой СДЮШОР им. Константина Костенко рассказали, что присланные байдарки и каноэ требуют очень бережного хранения. Это связано с особым напылением, которое помогает им быстро скользить по воде. Покрытие держится около трех лет. Трение воды, контакт с различными предметами и даже пылью делают его менее гладким. Со временем меняется и форма лодок. Отслужившие соревновательный век изделия в дальнейшем используют для тренировок еще лет десять.

По техзданию ICF на барнаульском канале для проведения второго этапа Кубка мира должны находиться 490 каноэ и байдарок. С "Фондом поддержки олимпийцев России" заключен контракт на поставку 300 лодок. С приобретением еще 190 лодок обещал помочь министр спорта России Олег Матыцин, побывавший в Барнауле с рабочим визитом 29 января.

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