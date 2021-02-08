В Барнауле из-за снега рухнула крыша пятиэтажного дома

В Барнауле в старой пятиэтажке, где проживает более 200 человек, частично обрушилась крыша. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, никто из жильцов не пострадал.

В мэрии отметили, что ЧП в многоквартирном доме по адресу Тимуровская, 19 произошло еще в выходные. 6 февраля над первым подъездом частично обрушилась часть шатровой крыши. Площадь повреждения составила около 144 квадратных метров. По предварительной версии, ветхие конструкции могли не выдержать тяжести снега и наледи, образовавшейся во время оттепели.

- В результате ЧП была нарушена верхняя разводка системы отопления. Но уже к двум часам ночи 7 февраля подачу тепла удалось восстановить. Представители управляющей компании демонтировали разрушенные участки крови и расчистили уцелевшую крышу от снега и наледи. Сейчас специалисты строительной организации укрепляют несущие конструкции кровли, - подчеркнули в пресс-службе.

В этой кирпичной пятиэтажке 164 квартиры коммунального типа в 30 секциях. Дом 1961 года постройки давно требует ремонта.