В Красноярске отменили занятия в школах из-за сообщений о минировании

Сегодня утром многие ученики в Красноярске и близлежащем Сосновоборске даже не успели дойти до своих школ. Школьников и педагогов по телефонам и мессенджерам предупредили - "уроков не будет, занятия в первую смену отменены". В зданиях учебных заведений прошла эвакуация, до обеда их обследовали на наличие опасных предметов.

В правоохранительных органах и прочих оперативных ведомствах ситуацию утром не комментировали. Однако позже появилось сообщение Антитеррористической комиссии Красноярского края, в котором говорилось, что в образовательные учреждения поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Уточняется, что злоумышленники разослали письма на электронные адреса нескольких школ.

Сейчас правоохранители проверяют заведения на наличие опасных предметов. Горожан просят ответственно отнестись к работе полиции, а также сохранять спокойствие и бдительность. Параллельно ведется поиск авторов сообщений.

Ранее аналогичные угрозы поступили в ряд школ Сахалинской области. После обследования образовательных объектов опасных предметов не обнаружено. Занятия в школах возобновлены.