В Новосибирске автобус насмерть сбил пешехода

В Калининском районе Новосибирска мужчина погиб под колесами автобуса.

Как сообщили "РГ" в отделении пропаганды областного управления ГИБДД, трагедия произошла сегодня в 14.07 по местному времени. За рулем автобуса НефАЗ, следовавшего по маршруту №34, находился водитель 1973 года рождения. Он подъезжал к остановке общественного транспорта "Калининский универмаг". Неожиданно один из пешеходов упал под колеса автобуса.

Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливает полиция. На месте работает экипаж полка ДПС ГИБДД управления МВД по Новосибирску.