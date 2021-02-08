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08.02.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске полиция начала проверку школ из-за угроз минирования

Текст: Никита Зайков

После угроз о "минировании" нескольких школ Новосибирска полиция начала проверку зданий. Как рассказали "РГ" в пресс-службе мэрии города, правоохранители эвакуировали как минимум два образовательных учреждения.

Фото: iStock
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В администрации Новосибирска пояснили, что сегодня неустановленная жительница Твери позвонила в полицию и сообщила, что услышала от четвероклассницы об угрозах, которые распространяются в соцсетях. Девочка якобы наткнулась на видеоролик, в котором говорилось о готовящихся взрывах в 20 тысячах российских школах. Это почти половина всех учреждений среднего образования страны.

В связи с этим заявлением в УВД по Новосибирску начали проверку школьных зданий. С самого утра было эвакуировано две общеобразовательных организации: школы № 137 и лицея № 9. Однако местные СМИ сообщают и о ряде других учреждений, которые были обследованы на предмет потенциально опасных устройств.

Ситуацию также прокомментировали в Аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области, отметив, что сегодня в школах региона проводятся регламентированные профилактические мероприятия, и призвав жителей сохранять спокойствие.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Атака телефонных террористов на Россию

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