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08.02.2021 10:43
Рубрика: Общество

В Сибири создадут иммунный препарат против рака

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Ученые Российско-Американского противоракового центра Алтайского госуниверситета больше года работают над созданием препарата для иммунотерапии онкозаболеваний. И вот первая удача - найден пептид, который может активизировать иммунитет для борьбы с раком. О своем открытии ученые сообщили в швейцарском научном журнале Molecules.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

- Одним из перспективных видов иммунной терапии онкозаболеваний является использование моноклональных антител, которые активируют рецепторы иммунного ответа организма на борьбу с раковыми клетками, - рассказал "РГ" директор Российско-Американского противоракового центра АлтГУ, доктор биологических наук Андрей Шаповал. - Рецепторы CTLA-4 и PD-1 - это своеобразные "тормоза" иммунной системы, которые не дают организму в полную силу бороться с онкологией. Наша задача на время отключить эти "тормоза", чтобы усилить иммунный ответ.

Фото: iStock
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По мнению ученых, с такой задачей могут справиться низкомолекулярные реагенты, например, пептиды. Главное - найти активные антитела, которые бы проникали в опухолевую ткань и при этом не вызывали побочных аутоиммунных реакций. И алтайским биологам это удалось. Они определили пептид, который точно взаимодействует с рецепторами CTLA-4. Сейчас исследователи оформляют патент на свою находку.

- На втором этапе исследований предстоит подтвердить, что этот пептид действительно усиливает иммунный ответ организма, - подчеркивает Андрей Шаповал. - Будем тестировать его сначала in vitro, то есть в пробирках, а потом in vivo - на лабораторных мышах. И если он покажет свою эффективность, то можно будет перейти к следующему этапу - проверке его безопасности и не токсичности, а затем и к тестам на пациентах. Очень надеемся, что на основе этого пептида в дальнейшем можно будет создать иммунный препарат для борьбы с раком.

Правда, на тестирования, проверки и вывод лекарства на рынок может уйти от семи до десяти лет. При этом нет гарантий, что эффективность найденного реагента подтвердиться, поэтому ученые продолжают поиски. "У нас в разработке еще несколько пептидов, подходящих на роль активаторов иммунитета у онкобольных. А значит больше шансов на успех", - говорят исследователи.

Вместе с учеными АлтГУ над созданием препарата для иммунотерапии онкозаболеваний работают сотрудники Научно-исследовательского центра Кижнера Национального исследовательского Томского политехнического университета и Центра инноваций в медицине Института биодизайна Университета штата Аризона.

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