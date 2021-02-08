В Томске водитель автобуса сбил школьницу и уехал

Томские полицейские установили личность водителя автобуса, наехавшего на остановке на 13-летнюю девочку.

Инцидент произошел сегодня утром на проспекте Фрунзе.

- По предварительным данным, 63-летний мужчина-водитель автобуса ПАЗ при посадке и высадке пассажиров не убедился в безопасности и начал движения от остановочного комплекса, - сообщает УМВД России по Томской области.

Выходящая из автобуса школьница не удержалась и упала. После этого лежащий на дороге ребенок попал под заднее колесо автобуса. Водитель после наезда не остановился и покинул место происшествия. Он утверждает, что просто не заметил девочку.

Пострадавшую девочку доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются. Очевидцев просят обратиться в Госавтоинспекцию.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что оставление места ДТП является грубым нарушением правил дорожного движения. Нарушитель может быть привлечен к ответственности, вплоть до лишения права управления транспортным средством или административному аресту. Если в ДТП пострадали люди, то скрывшийся водитель может быть привлечен и к уголовной ответственности.