Жена певца Сумишевского скончалась после ДТП под Красноярском

Певец Ярослав Сумишевский сообщил у себя в Instagram, что его жена Наталья скончалась. Она находилась в больнице после ДТП, в которое семья попала на трассе Ачинск-Троицкое в конце января.

"Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось", - написал Ярослав Сумишевский.

Авария случилась 29 января, Певец направлялся на концерт в село Солгон, куда его должен был привезти организатор. Toyota Highlander, за рулем которой был председатель краевого союза десантников Александр Гуляков, выехала на встречную полосу, пишет KP.RU. Там иномарка столкнулась с пустым газовозом Scania и врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara. Водитель Toyota скончался на месте происшествия, а две пассажирки были доставлены в больницу.

Сам певец отделался сотрясением, а его жена оказалась в коме. В начале февраля женщину перевезли вертолетом санавиации в краевую больницу Красноярска, но спасти ее врачам не удалось.