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08.02.2021 15:45

Предприятия ЖКХ регионов СКФО накопили миллиардные долги за электроэнергию

Жилищно-коммунальные предприятия республик Северо-Кавказского федерального округа в январе 2021 года рассчитались только за 25 % от общего объема электроэнергии, поставленной им группой компаний "Россети Северный Кавказ".
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

По оперативным данным энергокомпании, в первом месяце текущего года прирост задолженности самой проблемной группы потребителей "Россети Северный Кавказ" составил более 330 млн рублей. Общая же сумма неплатежей коммунальных предприятий СКФО на первое февраля 2021 года превысила 13,6 млрд рублей.

Предприятия ЖКХ Республики Ингушетия, традиционно находящиеся в "красной зоне", установили новый антирекорд по уровню расчетов за энергоресурс - 0 %, увеличив существующую задолженность до 1,35 млрд рублей.

Критически низкий уровень расчетов за электроэнергию энергетики отмечают и у ЖКХ-предприятий Дагестана - чуть более 6 %. При этом общая сумма долгов этой категории больше всех на Северном Кавказе - порядка 4,7 млрд рублей.

Резкое снижение платежных показателей - до уровня 12 % - отмечено у коммунальщиков Карачаево-Черкесии. Общая сумма их задолженности (по оперативным данным на 1 февраля) - 234 млн рублей.

Низкие расчеты за энергоресурс продемонстрировали и коммунальные хозяйства Кабардино-Балкарии - 24 %. Неплатежи данной категории в республике - 2,3 млрд рублей.

На уровне 40 % рассчитались за электроэнергию ЖКХ-структуры Северной Осетии. При этом суммарно на текущую дату предприятия должны за энергоресурс более 2,8 млрд рублей.

Среди республик СКФО выше среднего уровня за отчетный период отмечено исполнение платежных обязательств лишь со стороны ЖКХ-предприятий Чеченской Республики - 53 % (общая задолженность - 2,2 млрд рублей).

"Большинство структур коммунального хозяйства относится к категории социально значимых "неотключаемых" объектов. Этот факт делает практически невозможным применение по отношению к должникам действенных механизмов воздействия - ограничения энергоснабжения за долги. При этом недобросовестное отношение предприятий ЖКХ к исполнению своих обязательств перед "Россети Северный Кавказ" ставит под угрозу энергетическую безопасность макрорегиона. Многомиллиардные долги коммунальных предприятий - это средства, недополученные на проведение ремонтов и строительство новых энергообъектов, на реализацию комплексных программ повышения надежности энергоснабжения. По сути, недобросовестность хронических ЖКХ-неплательщиков препятствует качественному электроснабжению жителей всего Северного Кавказа. О необходимости скорейшей ликвидации долгов ЖКХ высказываются в том числе и органы власти регионов. В настоящее время энергетики и руководство республик прорабатывают совместные механизмы скорейшего решения этой долголетней проблемы", - подчеркнул генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ингушетия

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