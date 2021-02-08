В Дагестане число отравившихся в школе достигло 89 человек

По последним данным, согласно сообщению минздрава Дагестана, число обратившихся с признаками отравления жителей села Арани Хунзахского района достигло 89 человек. Как передает ТАСС, среди них 70 - дети.

Напомним, первые пациенты поступили в медучреждение 4 февраля. После подворных обходов многие случаи выявлены медиками дополнительно. Сейчас, как утверждают в минздраве, состоянию жителей ничего не угрожает. Госпитализированы 10 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Тем временем специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану отобрали пробы питьевой воды, сырья, готовых блюд, а также биологического материала у заболевших для проведения лабораторных исследований. Работа школы и детского сада в селе временно приостановлена. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения исследования был найден возбудитель дизентерии в воде. В Хунзахский район направлены инфекционисты и эпидемиологи для дезинфекции мест и дополнительного выявления заболевших лиц с симптомами кишечной инфекции.