В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением

По факту пищевого отравления школьников в селе Арани Хунзахского района Дагестана возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана.

По версии следствия, 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающиеся диареей и повышением температуры тела.

А с 1 по 4 февраля в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика этой же школы.

Причина массового отравления детей пока неизвестна. Специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды и пищи из столовой школы для экспертного исследования.

Напомним, последнее массовое отравление детей в Дагестане было зафиксировано в начале января в Буйнакске. Общее число пострадавших в результате массовой вспышки острой кишечной инфекции составило 359 человек, включая 251 ребенка. По предварительным данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, инфекция распространилась через воду центрального водоснабжения. К 26 января все заболевшие были выписаны из больницы.