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26.01.2021 14:38
Рубрика: Общество

В Буйнакске выписали всех пострадавших от отравления водой

Текст: Наталья Коротченко

В дагестанском Буйнакске выписали из больницы всех пострадавших от массового отравления водопроводной водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По сведениям агентства, состоянию пострадавших на данный момент ничто не угрожает.

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Общее число пострадавших в результате массовой вспышки 9 января острой кишечной инфекции достигло 359 человек, включая 251 ребенка. По предварительным данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, предположительно инфекция распространилась через воду центрального водоснабжения с Манасаульского водозабора, а также накопительные емкости, которыми пользовались жители в связи с тем, что воду часто отключают.

Исполняющий обязанности директора муниципального предприятия "Буйнакскводоканал" арестован по обвинению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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