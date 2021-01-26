В Буйнакске выписали всех пострадавших от отравления водой

В дагестанском Буйнакске выписали из больницы всех пострадавших от массового отравления водопроводной водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По сведениям агентства, состоянию пострадавших на данный момент ничто не угрожает.

Общее число пострадавших в результате массовой вспышки 9 января острой кишечной инфекции достигло 359 человек, включая 251 ребенка. По предварительным данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, предположительно инфекция распространилась через воду центрального водоснабжения с Манасаульского водозабора, а также накопительные емкости, которыми пользовались жители в связи с тем, что воду часто отключают.

Исполняющий обязанности директора муниципального предприятия "Буйнакскводоканал" арестован по обвинению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.