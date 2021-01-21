В Буйнакске число отравившихся водой выросло до 359 человек

Общее число пострадавших в результате массовой вспышки острой кишечной инфекции в Буйнакске достигло 359 человек, включая 251 ребенка.

По предварительным данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, предположительно инфекция распространилась через воду центрального водоснабжения с Манасаульского водозабора, а также накопительные емкости, которыми пользовались жители в связи с тем, что воду часто отключают. Между тем, эти резервуары практически не чистят и не обеззараживают.

Из исследованных 239 проб воды 55% не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, отмечается в сообщении ведомства.

Сейчас в Буйнакске началось строительство помещения для обеззараживания воды и дезинфекция внутриводных разводящих сетей и накопительных резервуаров для воды. Медики проводят дворовые обходы и вакцинацию населения от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Использование водопроводной воды в Буйнакске запрещено, людям подвозят питьевую воду.

Как писала "РГ", жители Буйнакска с характерными признаками отравления начали обращаться к врачам с 9 января, временно прекратили работу детсады и школы, следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело, в ходе расследования которого задержан директор "Водоканала".