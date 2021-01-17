Число отравившихся водой в Буйнакске превысило 300 человек

В дагестанском Буйнакске число горожан, обратившихся за помощью к врачам с признаками отравления, увеличилось со 196 до 303, из них 239 детей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии города, 199 пациентам потребовалась госпитализация в медицинское учреждение, 170 из них - дети.

На данный момент под наблюдением медиков в стационаре находятся 70 человек, в том числе 43 ребенка. Врачи регистрируют положительную динамику: в течение последних суток обратились 10 пациентов, а выписаны 34.

Напомним, жители Буйнакска с характерными признаками отравления начали обращаться к врачам с 9 января. По данным регионального управления Роспотребнадзора, результаты исследования водопроводной воды выявили возбудителя дизентерии.

В Буйнакске временно прекратили работу детсады и школы. Запрещено пользоваться водопроводной водой для хозяйственно-бытовых нужд. Для горожан организован подвоз питьевой воды.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Обследование водопроводной ветки выявило грубые нарушения: обнаружены самовольные врезки, трубы затоплены канализационными стоками, невыполнение полной водоподготовки.