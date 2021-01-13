Названа причина массового отравления в Буйнакске

Новости

Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
До конца года 100 госуслуг переведут в электронный формат 16:56
В МИД РФ ответили на требование Варшавы вернуть обломки самолета Качиньского 16:55
Валерий Вечорко назвал главный эффект масштабной вакцинации от COVID-19 16:43
РАН порекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну 16:28
Лиам Нисон готов вернуться к "Звездным войнам" 16:15
ВЦИОМ рассказал о настроениях россиян на старте политического сезона 16:13
Путин: Плановые проверки бизнеса должны быть минимальными 15:57
Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом 15:47
Автор "Нормальных людей" Салли Руни выпустит новый роман осенью 15:46
TikTok вводит новые ограничения для подростков 15:44
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе 15:44
Сергей Нарышкин поздравил журналистов с Днем печати 15:43
Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу 15:30
В Москве скончалась известная художница Лидия Виноградова 15:18
Французский баскетболист и его девушка стали звездами TikTok 15:14
Вышел трейлер фантастической драмы с Сальмой Хаейк "Блаженство" 15:14
Ученый рассказал о быстрых мутациях вируса COVID-2019 15:00
Российского тревел-блогера задержали в Южном Судане 14:56
Россияне в январе смогут увидеть самую сложную для наблюдений планету 14:50
В Чили объяснили, почему запрет на живую музыку в барах остановит COVID-19 14:46
МЧС Москвы предупредило о сильной метели и ветре 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 16:30
Рубрика: Происшествия

Названа причина массового отравления в Буйнакске

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане Роспотребнадзор озвучил результаты проведенных лабораторных исследований водопроводной воды и материалов, взятых у отравившихся в Буйнакске. "Выделены ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии", - сообщили в ведомстве.

В Буйнакске из-за массового отравления закрыли детсады

По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что в городе усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Напомним, сегодня количество заболевших, поступивших в медучреждения Буйнакска с острой кишечной инфекцией, увеличилось до 71 человека (61 ребенок в возрасте от двух до 12 лет). Из-за массового отравления временно закрыли детские детсады.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни