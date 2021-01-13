Названа причина массового отравления в Буйнакске

В Дагестане Роспотребнадзор озвучил результаты проведенных лабораторных исследований водопроводной воды и материалов, взятых у отравившихся в Буйнакске. "Выделены ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что в городе усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Напомним, сегодня количество заболевших, поступивших в медучреждения Буйнакска с острой кишечной инфекцией, увеличилось до 71 человека (61 ребенок в возрасте от двух до 12 лет). Из-за массового отравления временно закрыли детские детсады.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".