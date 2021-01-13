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13.01.2021 10:00
Рубрика: Происшествия

Число отравившихся в Буйнакске детей возросло до 71

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Количество заболевших, поступивших в медучреждения Буйнакска с острой кишечной инфекцией, увеличилось до 71 человек, из них 61 ребенок в возрасте от двух до 12 лет, - сообщает минздрав Дагестана. По данным ведомства, тяжелые случаи пока не зарегистрированы.

Горожане с признаками отравления начали поступать в больницы 11 и 12 января. Вчера вечером на лечении находилось 50 человек.

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По первоначальной версии, причиной отравления послужила некачественная водопроводная вода. По данным городских властей, отравиться дети могли и новогодними подарочными наборами, в частности, мандаринами. Все данные проверяют сотрудники Роспотребнадзора.

Следственный комитет Дагестана начал доследственную проверку по факту массового отравления детей. Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с массовым отравлением несовершеннолетних в Буйнакске.

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