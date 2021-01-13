СК завел уголовное дело из-за массового отравления детей в Буйнакске

По факту массового отравления детей в Буйнакске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Об этом сообщил представитель СК РФ по Дагестану.

По предварительной версии, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям.

"В настоящее время проводятся следственные действия в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений. С участием специалистов Роспотребнадзора изъяты образцы воды для последующего экспертного исследования", - проинформировали в следственном комитете.

Утром 13 января число отравившихся в Буйнакске детей возросло до 71, из них 61 ребенок в возрасте от двух до 12 лет. По данным городских властей, отравиться дети могли и новогодними подарочными наборами, в частности, мандаринами. Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.