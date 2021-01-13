В Буйнакске из-за массового отравления детей закрыли детсады

В дагестанском Буйнакске, где произошло массовое отравление детей, закрыли детсады.

По информации администрации города, власти и Роспотребнадзор рекомендуют воздержаться от использования поступаемой по водопроводным сетям воды в пищевых и хозяйственно-бытовых целях.

"До выяснения причин вспышки инфекции по решению оперштаба приостановлена работа всех детских учреждений города", - сообщили "РГ" в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Мэрией будет организована доставка питьевой воды водовозами во все районы города.

Напомним, количество заболевших, поступивших в медучреждения Буйнакска с острой кишечной инфекцией, увеличилось до 71 человек, из них 61 ребенок в возрасте от двух до 12 лет.

По первоначальной версии, причиной отравления послужила некачественная водопроводная вода. По данным городских властей, отравиться дети могли и новогодними подарочными наборами, в частности мандаринами.

По факту массового отравления детей в Буйнакске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".