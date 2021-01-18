В Буйнакске после отравления детей задержан директор "Водоканала"

Новости

За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения 19:57
В Москве оформлять таксистов будут в электронном виде 19:50
Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра начали гастроли в Испании 19:47
В столице восстановлена работа "Авито" 19:45
В ВОЗ объяснили, почему вакцинация приостановит мутирование коронавируса 19:43
Коллекцию Музея Лондона пополнил надувной Трамп 19:33
Зюганов сделал прививку от коронавируса 19:26
В крови обнаружили "ключ" к разгадке симптомов COVID-19 19:15
Госдума 20 января рассмотрит запрет чиновникам иметь вид на жительство 19:13
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы" 19:07
В Вашингтон прибыла уже 21 тысяча бойцов Нацгвардии 18:49
Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ 18:47
В РПЛ прокомментировали идею сокращения премьер-лиги до 12 клубов 18:19
Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать ПДД 18:18
После снегопадов в Москве утилизировано более миллиона кубометров снега 18:18
Депутаты Госдумы поедут на зимнюю сессию ПАСЕ 17:46
Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента 17:33
От рака умер второй участник дуэта "Зигфрид и Рой" 17:20
После схода снежной лавины в Домбае открыта "горячая линия" МЧС 17:11
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок 17:04
Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов на онлайн-премьерах 16:47
Экс-следователь Митасов арестован до конца января по делу о поджоге 16:44
БДК "Петр Моргунов" готовится к переходу на Северный флот 16:43
На Домбае спасли еще шесть человек из-под снежной лавины 16:38
Звезда "Последнего героя" Энджи Якуш умерла от рака 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 19:17
Рубрика: Происшествия

В Буйнакске после отравления детей задержан директор "Водоканала"

Текст: Тимур Алиев

В Буйнакске задержан директор "Водоканала" Абдулвагаб Шарипов. Как сообщает Следственный комитет Дагестана, расследование показало, что исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" оказывал услуги по поставке питьевой воды, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей жителям Буйнакска.

В Буйнакске выписаны 153 госпитализированных из-за отравления водой

В результате произошло массовое отравление острой кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили водопроводной воде возбудителя дизентерии.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проинформировали в СК.

К 17 января число горожан, обратившихся за помощью к врачам с признаками отравления, увеличилось до 303, из них 239 детей. Сейчас ситуация улучшается. Как проинформировали в Минздраве Дагестана, по состоянию на 18 января в ЦГБ Буйнакска получает лечение 51 пациент, среди них 24 ребенка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы"
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни