В Буйнакске после отравления детей задержан директор "Водоканала"

В Буйнакске задержан директор "Водоканала" Абдулвагаб Шарипов. Как сообщает Следственный комитет Дагестана, расследование показало, что исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" оказывал услуги по поставке питьевой воды, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей жителям Буйнакска.

В результате произошло массовое отравление острой кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили водопроводной воде возбудителя дизентерии.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проинформировали в СК.

К 17 января число горожан, обратившихся за помощью к врачам с признаками отравления, увеличилось до 303, из них 239 детей. Сейчас ситуация улучшается. Как проинформировали в Минздраве Дагестана, по состоянию на 18 января в ЦГБ Буйнакска получает лечение 51 пациент, среди них 24 ребенка.