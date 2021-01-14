В водопроводной воде в Дагестане обнаружили возбудителя дизентерии

Загрязненная водопроводная вода стала причиной массового отравления людей. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. Специалисты ведомства обнаружили в пробах пациентов и в водопроводной воде ДНК возбудителя дизентерии (Shigella). Выяснилось, что 18 из 21 проб воды оказались несоответствующими российским нормативам по качеству и безопасности.

Ранее "РГ" сообщала о проблеме незаконных врезок в городской водопровод. Последние проверки подтвердили эту проблему: на водопроводной ветке, идущей от водозабора Апке-озень, специалисты нашли огромное число самовольных врезок. Некоторые трубы были затоплены, а "колодцы" заполнены канализационными стоками.

В связи с ЧП местные власти решили временно приостановить работу школ-интернатов и детских садов. Они будут закрыты, пока специалисты не промоют и продезинфицируют всю водопроводную сеть.

Сейчас в городе запрещено использовать воду из-под крана для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Воду людям подвозят на специальных автомобилях, вся она проходит предварительный лабораторный контроль. Водовод от источника Апке-озень исключен из системы водоснабжения. Начато фагирование и вакцинации населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.

Все данные также переданы в следственные органы. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, согласно Уголовному Кодексу РФ, предполагает до двух лет тюрьмы виновнику ЧП.

Добавим, что за три дня число пострадавших достигло 115 человек. 83 из них до сих пор находятся в стационаре под присмотром врачей, причем 69 пациентов - дети.