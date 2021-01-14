Число отравлений водой в Буйнакске достигло 115

С начала недели в дагестанском Буйнакске зарегистрировано 115 случаев острой кишечной инфекции, сообщили в региональном минздраве. 89 человек госпитализированы в центральную городскую больницу, большинство из них - дети.

Состояние поступивших в больницы людей оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода, которая попала в городской водопровод, выяснили в Роспотребнадзоре. Это подтвердил генетический анализ проб. Более того: еще полгода назад горожане жаловались на перебои с подачей воды. А власти говорили о большом числе незаконных врезок, сделанных жителями близлежащих сел для полива огородов. Истинный источник заражения еще предстоит выяснить, но, скорее всего, виновата как раз одна из таких врезок.

Накануне власти организовали обход по квартирам и домам. Они должны убедиться, что других пострадавших нет. Сегодня началось профилактические мероприятия среди жителей Буйнакска, в ближайшие дни стартует вакцинация детей города от гепатита А.

По данным ТАСС, также до 17 января в Буйнакске приостановлена работа общеобразовательных школ. Ранее также были закрыты детские сады. А минздрав Дагестана обратился к жителям города с призывом пить только кипяченную или бутилированную воду, а также обдавать кипятком все овощи и фрукты перед едой.