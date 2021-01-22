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22.01.2021 15:27
Рубрика: Происшествия

За отравление детей в Буйнакске арестован директор "Водоканала"

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" был обвинен в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении Шарипова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Следственный комитет Дагестана.

Напомним, что общее число пострадавших в результате массовой вспышки острой кишечной инфекции в Буйнакске достигло 359 человек, включая 251 ребенка.

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На 22 января в Буйнакской ЦГБ остается 31 человек, в том числе 12 детей. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщил минздрав Дагестана.

По предварительным данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, предположительно инфекция распространилась через воду центрального водоснабжения с Манасаульского водозабора, а также накопительные емкости, которыми пользовались жители в связи с тем, что воду часто отключают. Данные резервуары практически не чистят и не обеззараживают.

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