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08.02.2021 20:09
Рубрика: Власть

Сохранить фахверк

Под Калининградом изымают заброшенные памятники у собственников
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
Калининградские власти решили изъять разрушающиеся памятники истории и архитектуры у недобросовестных собственников. Регион направил иски в городские и районные суды. Если Фемида поддержит позицию области, объекты культурного наследия перейдут в собственность муниципалитетов и будут восстановлены.

Речь идет о трех объектах. Один из них - это дом начала XX века на улице Ломоносова в Советске, известный также как дом, в котором родился номинант на премию "Оскар" Армин Мюллер-Шталь. Когда-то здание было одним из красивейших памятников архитектуры региона. Сейчас пустые окна и почерневшие фасады пугают прохожих.

Фото: предоставлено Центром знатности населения Новороссийска
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Еще два памятника - это фахверковые склады в поселке Железнодорожный, построенные на рубеже XIX и XX веков. Стиль фахверк, при котором каркас здания образует система горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев, а промежутки заполняются камнем, кирпичом и глиной, для нашей страны нехарактерен. Чтобы не допустить окончательного разрушения редких объектов, власти Калининградской области решили пойти на радикальные меры.

- Изначально мы предлагали собственникам вернуть памятники в досудебном порядке, положив тем самым конец череде проверок и штрафов, но и здесь договориться не удалось, - комментирует ситуацию руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Ожидаем, что суды рассмотрят исковые заявления в марте. У нашего региона есть положительный опыт решения проблемы. Несколько лет назад суд вернул в муниципальную собственность так называемый "Дом звездного неба" в Зеленоградске. Сейчас проект его реконструкции прошел экспертизу. Надеюсь, в случае с домом в Советске и складами в Железнодорожном суды также поддержат нашу позицию. Регион готов оказать поддержку для восстановления этих памятников.

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