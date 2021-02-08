Под Калининградом изымают заброшенные памятники у собственников

Калининградские власти решили изъять разрушающиеся памятники истории и архитектуры у недобросовестных собственников. Регион направил иски в городские и районные суды. Если Фемида поддержит позицию области, объекты культурного наследия перейдут в собственность муниципалитетов и будут восстановлены.

Речь идет о трех объектах. Один из них - это дом начала XX века на улице Ломоносова в Советске, известный также как дом, в котором родился номинант на премию "Оскар" Армин Мюллер-Шталь. Когда-то здание было одним из красивейших памятников архитектуры региона. Сейчас пустые окна и почерневшие фасады пугают прохожих.

Еще два памятника - это фахверковые склады в поселке Железнодорожный, построенные на рубеже XIX и XX веков. Стиль фахверк, при котором каркас здания образует система горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев, а промежутки заполняются камнем, кирпичом и глиной, для нашей страны нехарактерен. Чтобы не допустить окончательного разрушения редких объектов, власти Калининградской области решили пойти на радикальные меры.

- Изначально мы предлагали собственникам вернуть памятники в досудебном порядке, положив тем самым конец череде проверок и штрафов, но и здесь договориться не удалось, - комментирует ситуацию руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Ожидаем, что суды рассмотрят исковые заявления в марте. У нашего региона есть положительный опыт решения проблемы. Несколько лет назад суд вернул в муниципальную собственность так называемый "Дом звездного неба" в Зеленоградске. Сейчас проект его реконструкции прошел экспертизу. Надеюсь, в случае с домом в Советске и складами в Железнодорожном суды также поддержат нашу позицию. Регион готов оказать поддержку для восстановления этих памятников.