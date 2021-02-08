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08.02.2021 19:36
Рубрика: Происшествия

Посадочная должность

Фиктивные руководители стали чаще попадать под суд
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
Новая тенденция судебной практики: все чаще на скамье подсудимых стали оказываться зиц-председатели, то есть подставные руководители фирм. Когда человек сознательно идет на ответственный пост в некой шарашкиной конторе, изначально зная притом, что ничем там руководить не будет, - это преступление.
Фото: Андрей Старостин//РИА Новости Фото: Андрей Старостин//РИА Новости
Фото: Андрей Старостин//РИА Новости

Мировой судья в Вологодской области отправил на 3 года 4 месяца в колонию строгого режима 36-летнего Александра Я., который пару лет назад зарегистрировал на себя ООО с красивым названием "Фрукты". При этом никакой бизнес вести и не собирался. Изначально все было фикцией.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Жесткий приговор вызван тем, что Александр Я. - вор-рецидивист. А побыть зиц-председателем согласился в качестве подработки. К моменту приговора он уже находился в колонии за кражу. Судья просто присоединил к новому наказанию неотбытое старое.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, подсудимый пояснил, что нуждался в деньгах. Поэтому за вознаграждение согласился по просьбе знакомого фиктивно зарегистрировать на себя фирму. Какую-либо деятельность фирма под его руководством не осуществляла.

"Позже он обратился в налоговую инспекцию с заявлением об исключении фиктивных сведений о нем, как единственном учредителе и руководителе фирмы. Считает, что его ввели в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий", - продолжают рассказ в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. Иными словами, отдавая паспорт, чтобы зарегистрировать на себя "Рога и копыта", то есть "Фрукты", гражданин не знал, что совершает преступление. Плохая новость: это действительно преступление. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев прошлого года за предоставление документов для регистрации фирм на подставных лиц осуждены 521 гражданин.

Член Ассоциации юристов России Алиса Борисова подчеркивает, что сейчас ведется серьезная борьба с зиц-председателями, как классом. На законодательном уровне приняты меры по ужесточению наказаний за действия по созданию фиктивных фирм и участие подставных лиц на позициях руководителей. Выпущены регламенты и рекомендации для работников налоговых органов по выявлению подставных лиц. В том числе, утверждена инструкция Федеральной налоговой службы по профилактике нарушений налогового законодательства.

"В ней приводятся процедуры по выявлению номинальных директоров, в том числе путем их вызова в налоговые органы с проведением опросов о деятельности самих компаний, о выданных доверенностях, адресах офисов, складов, движению денежных средств по счетам и т.п.", рассказывает она.

Отдать паспорт, чтобы стать фиктивным директором, - преступление. За полгода судами были осуждены более 500 таких зиц-председателей

Поэтому фиктивные большие должности приносят большие проблемы и немалые печали. "Как известно, должность "зиц-председатель" была выдумкой авторов произведения "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, - рассказывает Алиса Борисова. - Однако в буквальном переводе с немецкого приставка "зиц" означает "сидеть". То есть зиц-председатель - это "подставное лицо", которое является ширмой для теневых организаторов незаконного бизнеса. Услуга "зиц-председателя" весьма востребована, предложениями пестрят как социальные сети, так и сайты по поиску работы. Как правило, граждане становятся учредителями или директорами так называемых фирм-однодневок".

Однако вполне возможно, что потом гражданину придется не только идти по стопам зиц-председателя Фунта до самой тюрьмы, но и отвечать по долгам фирмы. А статус судимого не позволит в будущем занять реальный высокий пост.

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