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Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора

08.02.2021 / 14:45
Текст: Кира Латухина
В День науки был дан старт масштабному проекту высокопоточного реактора ПИК в Гатчине. Президент по видеосвязи дал команду на вывод реактора на энергетический режим работы и начало тестовых экспериментов на первых пяти станциях.

Реактор ПИК - современный высокопоточный источник нейтронов, по ряду параметров - лучшая в мире установка для изучения вещества на уровне наномасштабов. Он станет универсальным инструментом исследований в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины, будет основой международного научного нейтронного центра.

"Начинается важный, знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного реактора ПИК", - заявил Владимир Путин, подчеркнув, что все организовано в самом лучшем виде.

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