В Великом Новгороде оператор ТКО передал долги жильцов коллекторам

В Великом Новгороде прокуратура выясняет обстоятельства, при которых долги по вывозу мусора, скопившиеся у горожан, передали на взыскание в коллекторское агентство.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре области, сейчас ведомство изучает документы, результаты проверки появятся через пару недель.

Некоторое время назад многие жители Великого Новгорода стали получать "письма счастья" и смс-сообщения от коллекторского агентства с предложением как можно быстрее погасить долг за вывоз мусора.

Оператор по обращению с ТКО "Экосити" не стал скрывать, что это он инициировал обращение к коллекторам. В компании сообщают, что на сегодняшний день более 30 тысяч жителей Великого Новгорода не оплачивают услуги по вывозу мусора. А долг перед компанией превысил 80 миллионов рублей.

В компании утверждают, что не имеют ресурсов для самостоятельного взыскания, а ограничивать вывоз ТКО могут только с частных домовладений и то, если у собственника есть свой отдельный контейнер. А из дворов многоэтажек оператор вывозить мусор обязан, даже если во дворе многие не оплачивают эту услугу.

В итоге оператор обратился к коллекторам и заключил с ним агентский договор.

Стоит отметить, что федеральное законодательство запрещает продавать долги коллекторам, но при этом как утверждает оператор, агентство только взыскивает задолженность в пользу предприятия.