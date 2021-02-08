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08.02.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге из квартиры забрали львицу

Текст: Вера Черенева
Фото: Пресс-служба Северо-Западное управления Росприроднадзора Фото: Пресс-служба Северо-Западное управления Росприроднадзора
Фото: Пресс-служба Северо-Западное управления Росприроднадзора

В Петербурге сотрудники Северо-Западное управления Росприроднадзора изъяли из обычной квартиры в многоэтажке львицу по кличке Киара. Владелец использовал животное для фотосессий.

Фото: iStock
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Как сообщают в региональном управлении Росприроднадзора, львице около года. Владелец привез ее из Подмосковья.

Владелец животного предоставил документы, что львице год. Но по оценкам экспертов, Киаре едва исполнилось шесть месяцев.

Попытка сделать львицу старше может объясняться тем, что 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон, который запрещает держать дома диких животных. И львы входят в их число. Но если звери были приобретены до вступления закона в силу, то это правило не действует.

Тем не менее, львицу у владельца изъяли. Сейчас она находится в центре реабилитации диких животных "Велес" под Петербургом.

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