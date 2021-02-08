В Петербурге появится кодекс этики для таксистов

Для петербургского такси разработают специальный свод правил, содержащий минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный "портрет" квалифицированного водителя. Как сообщает городской комитет по транспорту, необходимость введения такого кодекса этики подтверждает тот факт, что за последнее время число жалоб горожан на поведение таксистов возросло.

- При разработке обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения (кодекса этики) будет учтено мнение как перевозчиков, так и их пассажиров - жителей нашего города, - уточнили в комитете.

Сейчас в Санкт-Петербурге действует соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, которое предусматривает в том числе подготовку предложений к внесению изменений в городское и федеральное законодательство, затрагивающее эту сферу. К настоящему времени оно подписано всеми агрегаторами.