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08.02.2021 13:48
Рубрика: Экономика

В Петербурге появится кодекс этики для таксистов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Для петербургского такси разработают специальный свод правил, содержащий минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный "портрет" квалифицированного водителя. Как сообщает городской комитет по транспорту, необходимость введения такого кодекса этики подтверждает тот факт, что за последнее время число жалоб горожан на поведение таксистов возросло.

Фото: Photoxpress
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- При разработке обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения (кодекса этики) будет учтено мнение как перевозчиков, так и их пассажиров - жителей нашего города, - уточнили в комитете.

Сейчас в Санкт-Петербурге действует соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, которое предусматривает в том числе подготовку предложений к внесению изменений в городское и федеральное законодательство, затрагивающее эту сферу. К настоящему времени оно подписано всеми агрегаторами.

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