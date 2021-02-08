В Петербурге помогут бабушкам, которые кормят бездомных кошек

Новости

РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 17:16
Рубрика: Общество

В Петербурге помогут бабушкам, которые кормят бездомных кошек

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Санкт-Петербурге появился благотворительный проект #бабушканакормит. Его цель - помочь людям, опекающих бездомных кошек.

Фото: iStock
Нейробиологи выяснили, кто умнее: кошки или собаки

Бездомные животные не могут выжить в городской среде без человеческой поддержки и заботы. Чаще всего им на помощь приходят старики, которые из своих небольших пенсий выкраивают деньги, чтобы купить животным корм. Забота о бездомных кошках помогает им разнообразить будни, скрашивает одиночество, наполняет жизнь смыслом, объясняют авторы проекта. В рамках новой инициативы предлагается обеспечить пенсионеров кормами для кошек.

- Мы создавали проект с целью помочь не только бездомным кошкам, но и пожилым, малообеспеченным людям, которые опекают животных, - рассказывает Юлия Пронина, руководитель Общественного движения защиты животных "Кошки Санкт-Петербурга и Ленобласти". - Сейчас мы курируем нескольких человек, но нам хотелось бы расширить географию, помочь большему количеству пенсионеров и, соответственно, большему количеству бездомных кошек.

Присоединиться к проекту может каждый, вне зависимости от того, где находится. Можно оплатить корм в одном из интернет-зоомагазинов, участвующих в акции, либо купить его в офлайн-магазине и опустить в ящик с надписью #Бабушканакормит. Можно также взять под опеку конкретную бабушку в Петербурге или Ленинградской области и оказывать ей помощь в покупке еды для кошек. Еще один вариант - стать автоволонтером проекта и помогать с доставкой кормов.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Захарова прокомментировала отказ Зеленского использовать "Спутник V"
Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в РФ
Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно