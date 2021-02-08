В Петербурге помогут бабушкам, которые кормят бездомных кошек

В Санкт-Петербурге появился благотворительный проект #бабушканакормит. Его цель - помочь людям, опекающих бездомных кошек.

Бездомные животные не могут выжить в городской среде без человеческой поддержки и заботы. Чаще всего им на помощь приходят старики, которые из своих небольших пенсий выкраивают деньги, чтобы купить животным корм. Забота о бездомных кошках помогает им разнообразить будни, скрашивает одиночество, наполняет жизнь смыслом, объясняют авторы проекта. В рамках новой инициативы предлагается обеспечить пенсионеров кормами для кошек.

- Мы создавали проект с целью помочь не только бездомным кошкам, но и пожилым, малообеспеченным людям, которые опекают животных, - рассказывает Юлия Пронина, руководитель Общественного движения защиты животных "Кошки Санкт-Петербурга и Ленобласти". - Сейчас мы курируем нескольких человек, но нам хотелось бы расширить географию, помочь большему количеству пенсионеров и, соответственно, большему количеству бездомных кошек.

Присоединиться к проекту может каждый, вне зависимости от того, где находится. Можно оплатить корм в одном из интернет-зоомагазинов, участвующих в акции, либо купить его в офлайн-магазине и опустить в ящик с надписью #Бабушканакормит. Можно также взять под опеку конкретную бабушку в Петербурге или Ленинградской области и оказывать ей помощь в покупке еды для кошек. Еще один вариант - стать автоволонтером проекта и помогать с доставкой кормов.