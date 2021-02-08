В понедельник, 8 февраля, в сотни школ Дальнего Востока и Сибири поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Порой они приходили рано утром, когда уроки еще не начались.

На Сахалине пришлось проверять 149 школ, а перед этим вывести из них детей, а в Чукотском автономном округе вывели около четырех тысяч человек. Здания проверили кинологи, специалисты МЧС, полиции и Росгвардии. Ни одной "бомбы" обнаружено не было. Занятия во всех школах возобновились.

Провести эвакуацию нескольких школ после таких звонков пришлось и в Новосибирске. Детей стали выводить на улицу с самого утра понедельника, при этом где-то учеников распускали по домам, а в некоторых случаях школьники стояли у крыльца учебного заведения и ждали, когда в него снова можно будет зайти. Напомним, что примерно год назад "письма счастья" о минировании поступали в детские сады и школы Дальнего Востока почти каждую неделю. Подобные ЧП повторялись и летом. По данным МЧС, только в Хабаровском крае в прошлом году поступило более пяти тысяч ложных звонков о минировании.

Тем временем на прошлой неделе в Хабаровске один из таких "шутников" предстал перед судом. В минувшем сентябре мужчина, уже отбывавший срок за грабеж, по телефону сообщил о том, что в одном из самолетов на местном аэродроме якобы заложено два килограмма тротила.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскали ущерб за ложный вызов в пользу станции скорой помощи и спасателей.

Между тем

Угрозы взрывов сразу в более двух десятках тысяч школ по всей России, безусловно, вызвали тревогу не только у учителей и родителей, но и у всех спецслужб страны.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что полиция вместе с коллегами из спецслужб проверяет безопасность не только в школах тех регионов, которым непосредственно угрожали, но по всей стране. Угрозы поступили с зарубежных серверов.

Напомним, первая угроза прозвучала по телефону московской полиции. Мужчина сообщил, что в социальной сети Likee его дочь, ученица четвертого класса, увидела сообщение о якобы минировании порядка 20 тысяч школ по всей России. К этому сообщению при кажущейся его абсурдности - как можно одновременно заминировать 20 тысяч объектов на гигантской территории? - правоохранители отнеслись предельно серьезно. В Москве, к счастью, подтверждений угроз не нашли. Впрочем, как и в других концах страны. Однако в шести российских регионах школьные занятия были прерваны и прошла эвакуация учеников, учителей и школьного персонала. Это произошло в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска и Тамбовской области.

Подготовил Михаил Фалалеев