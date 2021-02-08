Кабмин выделит почти 4 млрд рублей на развитие сельских территорий

Правительство продолжит поддержку программы комплексного развития сельских территорий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с предпринимателями Адыгеи.

"Я знаю, что дополнительно мы в ближайшее время будем выделять 3,6 миллиарда рублей, - сообщил он. - Это примерно позволит помочь 12 тысячам людей и около 30 проектов закончить". Республика на развитие села получит около 450 миллионов рублей.

Программа получилась очень популярной и востребованной, подчеркнул глава кабинета министров. В ней, считает он, заложены хорошие механизмы поддержки, включая льготную ипотеку под три процента.