Правительство продолжит поддержку программы комплексного развития сельских территорий, выделив на эти цели 3,6 миллиарда рублей дополнительно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с предпринимателями Адыгеи.

Михаил Мишустин продолжил серию поездок по десяти регионам с низкими показателями социально-экономического развития. В понедельник он прилетел в Адыгею.

Во время таких визитов глава правительства старается уделять внимание местным предпринимателям. "Мне очень важно знать, как чувствует себя малый и средний бизнес в регионе", - подчеркнул он, собрав за одним столом адыгейских сельхозпроизводителей.

Встреча прошла на площадке завода "Тамбовский", специализирующегося на выпуске известного адыгейского сыра. Премьеру показали полный цикл производства: от цеха приемки молока до упаковки готовой продукции. Здесь в том числе до сих пор используют старинную технологию выдержки сыра в плетеных корзинах.

Адыгейский сыр пользуется спросом не только на российском рынке, но и за рубежом. С 2012 года начался его экспорт, в основном в Европу, рассказали Мишустину предприниматели. Такие поставки связаны с дополнительными расходами для производителей. Государство частично компенсирует затраты на сертификацию.

- Мы примерно, видя, что запросы предпринимателей достаточно широкие на активизацию этой поддержки, будем выделять от 450 миллионов рублей дополнительно, - пообещал председатель правительства расширить форму поддержки экспортеров.

В прошлом году было подано около 70 заявок на сумму около 100 миллионов рублей, поэтому теперь финансирование увеличится в четыре с лишним раза.

Вырастут нормы для льготного кредитования экспортеров. Лимит был ограничен 25 процентами от годовой выручки. "В прошлом году действовала норма, когда вы за четыре рубля экспортной выручки получали бы один рубль кредита", - напомнил Михаил Мишустин. Правительство увеличило ее практически в шесть раз.

Кабмин рассматривает вопрос увеличения доли госзакупок у малого и среднего бизнеса без торгов

Не забывает кабмин и о программе комплексного развития сельских территорий. "Я знаю, что дополнительно мы в ближайшее время будем выделять 3,6 миллиарда рублей, - сообщил премьер. - Это примерно позволит помочь 12 тысячам людей и около 30 проектов закончить". Республика Адыгея на развитие села получит около 450 миллионов рублей.

Программа получилась очень популярной и востребованной, подчеркнул глава кабинета министров. В ней, считает он, заложены хорошие механизмы поддержки, включая льготную ипотеку под три процента.

В помощь малому и среднему бизнесу изучается вопрос повышения их доли в госзакупках крупных компаний без торгов. Сейчас она составляет 15 процентов.

Кроме того, в программу господдержки аграриев включат компенсацию затрат на рассаду земляники. Руководитель тепличного предприятия по производству садовой земляники поблагодарила за возможность открыть предприятие благодаря средствам гранта. Но только значительная часть расходов ее бизнеса приходится на приобретение рассады, а грант это не позволяет. "Это здорово, что вы знаете о таких мерах поддержки, использовали грант, и надо их использовать. В доктрину продовольственной безопасности сейчас включили в том числе и фрукты, и ягоды. Это важно, это значит, что мы меры поддержки также будем увеличивать, и уверен, что мы также сможем вам помочь", - отреагировал Мишустин.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал подготовить необходимые изменения в нормативные акты. Рассада для виноградников уже включена в грантовую программу. "Земляника, видимо, наша недоработка. Указание есть, мы сейчас отработаем", - заверил глава минсельхоза.

Еще одной точкой в программе Михаила Мишустина в Адыгее стал региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея". В нем работают 18 лабораторий, в том числе спортивной науки, художественной и проектной деятельности, математики, физики будущего, астрофизики и космических систем, биохакинга. Такие центры, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, планируется создать в каждом субъекте Федерации.

Об улучшении естественно-научного образования в сельских школах попросил призер Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" Михаил Пчелинцев. Проблема решается, подтвердил премьер-министр. В течение трех лет необходимым оборудованием дооснастят 75 сельских школ республики. "Но ты совершенно правильно говоришь, конечно - еще нам предстоит много работать для того, чтобы на селе было все, в том числе и обеспечение оборудованием, чтобы ребята, такие как ты, имели возможность получить базовое образование в любой точке нашей страны, включая сельские школы", - согласился глава правительства.