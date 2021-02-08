На юге России похищено электроэнергии на 347 млн рублей

В прошлом году на юге России было выявлено более 2,2 тысяч фактов хищения электроэнергии общим объемом около 82 млн кВт*ч. На основании составленных актов незаконного потребления нарушителям предстоит возместить компании убытки на сумму более 347 миллионов рублей.

"Свыше 80 процентов хищений приходится на безучетное потребление электрической энергии. Наибольший объем незаконного потребления в прошедшем году отмечен в Волгоградской области (43,9 процентов) и Калмыкии (26 процентов)", - сообщает пресс-служба компании "Россети Юг".

За потребление электроэнергии без заключения договора уже возмещено более 10,1 миллионов рублей. В судах рассматриваются еще 67 актов бездоговорного потребления 660,3 тыс. кВт*ч на сумму более двух миллионов рублей.

"По сравнению с 2019 годом общий объем похищенной электроэнергии сократился на 30 процентов, что стало возможным благодаря внедрению новых технологий учета и цифрового оборудования. В распоряжении энергетиков сегодня имеется самые современные измерительные приборы, позволяющие выявить как прямое воровство, так и любые попытки электропотребления в обход приборов учета. Любое хищение электроэнергии, в конечном счете, будет выявлено и обойдется нарушителю гораздо дороже законного потребления", - уточнили в компании.

Следует помнить, что несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и поражением током.