На Кубани в 2021 году рост промышленного производства составит 113 процентов

О том, какие цели стоят перед отраслью в текущем году и за счет чего их планируется достичь, рассказал журналистам глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По итогам 2020 года индекс промышленного производства на Кубани составил 97 %. Снижение связано с ограничительными мерами, которые ввели для недопущения массового распространения коронавируса. При этом итоговый показатель развития промышленности в Краснодарском крае остался выше, чем в среднем по России.

- Существенного падения удалось не допустить благодаря федеральным и краевым мерам поддержки бизнеса, которые позволили десяткам производств оперативно перепрофилироваться, - сказал Вениамин Кондратьев. - В 2021 году мы уже рассчитываем полностью выправить ситуацию и получить рост промышленности более 113 %. Это тоже выше, чем в среднем по стране. Прогнозируем наращивание объемов в металлургии, нефтепереработке, производстве машин и оборудования, пищевой переработке.

Губернатор отметил, что в нынешнем году в рамках реализации инвестпроектов в регионе планирует запуск новых мощностей ряд ключевых предприятий отрасли: Абинский электрометаллургический завод, ООО "КЛААС", Южный завод тяжелого станкостроения. Ранее им оказывали меры господдержки, теперь регион получает отдачу в виде налогов и новых рабочих мест.

37 предприятий в 2020 году получили помощь от краевого Фонда развития промышленности (ФРП). В этом году фонд докапитализируют до 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на выдачу льготных займов для реализации инвестпроектов в приоритетных отраслях. А к 2022 году ФРП планируется увеличить до 5 млрд рублей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию индустриальных парков. Площадки создают за счет частных инвестиций, часть затрат на создание инфраструктуры возмещает краевой бюджет.

- В крае уже работают четыре индустриальных парка, в которых создано две тысячи рабочих мест. Общий объем налоговых поступлений от существующих резидентов и управляющих компаний на сегодня составляет порядка 1,5 млрд рублей. Наша задача - развивать такие парки дальше. Для этого сейчас решается вопрос, чтобы резиденты новых промпарков могли возмещать половину затрат на аренду производственных помещений, - заявил губернатор.