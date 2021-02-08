Под Ейском неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса

На Кубани два пассажирских автобуса попали под обстрел злоумышленников. Инцидент произошел накануне вечером в поселке Широчанка под приморским городом Ейском.

Видео происшествия очевидцы разместили в социальных сетях. На нем видны пробитые пулей стекла и выбегающие из автобуса пассажиры. К счастью, никто из них не пострадал. Как рассказали свидетели, выстрелов было несколько. По предварительным данным, все они были произведены из травматического оружия.

В причинах перестрелки сейчас разбираются правоохранители. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, материал по поводу ЧП с автобусами в Ейском районе зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.