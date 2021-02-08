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08.02.2021 05:00
Рубрика: Общество

Профессор Сизякина объяснила, как определить силу своего иммунитета

Текст: Лариса Ионова
Почему одни люди болеют и даже сильно? А другие на морозе целый день - и хоть бы насморк подхватили! Об этом мы расспросили главного иммунолога-аллерголога Ростовской области, директора НИИ клинической иммунологии, Заслуженного врача России профессора Людмилу Сизякину.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как узнать, Людмила Петровна, сильный или слабый у человека иммунитет, стоит ли ему уповать на защитные силы своего организма?

Людмила Сизякина: Сбой в работе иммунной системы проявляется клинической картиной. Например, человек часто болеет респираторно-вирусными инфекциями.

Или у него есть очаги хронических заболеваний, которые часто обостряются. Например, бронхит по два раза в год, воспаление легких. Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь. Все это - клиническая верификация недостаточности работы иммунной системы. И нужно обязательно идти к врачу и найти, какое звено мешает нормально работать иммунитету.

Если человека ничего не беспокоит и ведет он здоровый образ жизни, полноценно питается, то можно говорить о крепком иммунитете.

Что нужно, чтобы поддерживать это состояние?

Людмила Сизякина: Важно потребление большого количества белковой пищи. Поскольку белки это и есть тот субстрат, из которого синтезируются иммуноглобулины, защитные антитела. Поэтому те, кто стремится похудеть и ограничивает себя в полноценной пище, ставит организм в стрессовое состояние, а это пагубно воздействует на здоровье.

Фото: iStock
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Важен в целом здоровый образ жизни, витамины и хорошие эмоции. Иммунная система очень подвержена негативным стрессам. Поэтому нужно устраивать маленькие праздники для себя, любоваться картинами, по возможности ходить на театральные постановки и выставки, общаться с друзьями. Нужно радоваться жизни и избегать стрессов.

В организме есть три кита иммунной устойчивости, которые поддерживают постоянство внутренней среды: нервная система, эндокринная и желудочно-кишечный тракт - колыбель многообразнейшего микробиома человека. Как только происходит перегрузка нервной система - человек живет в стрессовой ситуации, полон отрицательных эмоций- его иммунитет тут же падает.

Сегодня в аптеках продается множество волшебных иммуностимулирующих и иммуноукрепляющих снадобий. Стоит ли им верить? Выпил - и получил иммунитет?

Людмила Сизякина: На самом деле вмешиваться в работу иммунной системы очень опасно, это можно делать только по строгим показаниям, которые знают иммунологи.

Могу посоветовать лишь общеукрепляющие препараты - витамины, адаптогены, антиоксиданты, препараты, нормализующие микробиом кишечника. Не стоит заниматься самолечением, всегда обращайтесь к специалистам!

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