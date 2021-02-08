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08.02.2021 16:12
Рубрика: Общество

"Ростелеком" на юге перенес с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" в рамках программы "Чистое небо" в регионах ЮФО и СКФО перенес в 2020 году более 100 километров оптической инфраструктуры операторов-партнеров в собственную кабельную канализацию. Работы проводились в региональных центрах и крупных городах, таких как Астрахань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сочи, Владикавказ, Нальчик и др.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Наибольший объем оптики национальный цифровой провайдер убрал с улиц под землю в Волгоградской области: в Волгограде, Урюпинске и Михайловке специалисты компании переложили кабели общей протяженностью 31,7 км.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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- Современный город должен быть пространством без спутанных и закрученных проводов. Кабели, мотками висящие на столбах и закрывающие небо, не только эстетически неуместны, но и технически не надежны. Особенно в специфических условиях юга с сильными ветрами и налипанием мокрого снега и льда на проводах в зимний период. Так что программа "Чистое небо" выполняет сразу три функции: повышает надежность работы сети, сокращает издержки на ее обслуживание и возвращает городским жителям возможность любоваться архитектурой на фоне чистого неба", - отметил Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи МРФ "Юг".

В числе крупнейших участников программы, в интересах которых "Ростелеком" перенес оптику под землю, такие провайдеры и операторы связи, как "МегаФон", "МТС" и "ЭР-Телеком".

- Участие в программе "Чистое небо" - не просто коммерческий проект. Это вклад в формирование новой, более комфортной среды для жителей и гостей наших регионов. Помимо эстетики, важна и практическая часть - срок службы подземных проводов в разы выше. Например, мы до сих пор обнаруживаем фрагменты кабеля времен Российской империи, которые остаются в целости уже больше века. Уверен, наша модернизация прослужит не меньше, - рассказал Андрей Криштофович, технический директор Поволжского филиала "МегаФона".

Перенос линий связи под землю позволяет улучшить эстетический вид городов, увеличивает срок службы самой инфраструктуры, защищает ее от постороннего вмешательства и воздействия погодных условий. По статистике, постоянный контроль и техническое обслуживание сокращает количество аварий в сети под землей по сравнению с воздушными линиями в среднем в тридцать раз. Кроме того, такой формат обеспечивает возможность техническим специалистам заводить кабель напрямую в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов.

В числе преимуществ переноса оптики в кабельную канализацию - прозрачность формирования стоимости, а также ее прогнозируемость в будущем в отличие от воздушного размещения, где цена аренды может часто меняться по желанию собственников опор и никак не регламентирована.

Тарифы "Ростелекома" на предоставление места операторам в кабельной канализации устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1284 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи" от 29 ноября 2014 года. Они являются публичными и пересматриваются не чаще одного раза в год.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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