В 2021 году за счет нацпроектов на Кубани создадут более 700 общественно значимых объектов

Новости

Кабмин выделит почти 4 млрд рублей на развитие сельских территорий 14:06
Мультсериал "Панда и Крош" выходит в России 14:05
В Латвии на год запретили вещание телеканала "Россия-РТР" 13:55
В Петербурге появится кодекс этики для таксистов 13:48
Песков заявил о скорой встрече Путина с лидерами фракций 13:45
Президент Киргизии попросил чиновников не вешать его портрет в кабинетах 13:43
Чернышенко: Вакцинация приближает возвращение спорта к привычному календарю 13:25
Крепкий алкоголь предложили продавать только в спецмагазинах 13:02
Стало известно, где в Москве можно зарегистрировать брак 12 июня 2021 года 12:57
Губернатор Подмосковья сообщил о возвращении региона к доковидной жизни 12:55
Полина Гагарина исполнит официальную песню ЧМ-2021 по фигурному катанию 12:46
Володин прокомментировал идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов 12:43
Госдума обсудит инициативу о наказании за действия по вводу санкций 12:40
Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала при взрыве на съемках 12:39
В Москве пройдет презентация книги "Русское культурное наследие в Сербии" 12:33
Трутнев потребовал активизировать вакцинацию на Дальнем Востоке 12:31
На президента Сербии готовилось покушение 12:20
Режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение Бурунова 12:15
В Великом Новгороде оператор ТКО передал долги жильцов коллекторам 12:01
Официально: сиквел "Последнего богатыря" собрал более 2 млрд рублей 12:01
Переобучение за счет нацпроекта прошли 115 тысяч россиян 12:00
Российских моряков отпустили после двухнедельного карантина в Вануату 11:47
Головин признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции 11:45
Виктор Золотов поздравил научных деятелей Росгвардии с праздником 11:37
В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 12:51
Рубрика: Власть

В 2021 году за счет нацпроектов на Кубани создадут более 700 общественно значимых объектов

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Реализацию программ обсудили на краевом совещании под председательством главы Кубани Вениамина Кондратьева.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В мероприятии приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, руководители краевых ведомств и муниципальных образований.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Кубань вошла в пятерку лучших регионов России для сельского туризма

В этом году на исполнение национальных проектов в Краснодарском крае направят 41 миллиард рублей. Это более чем в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.

- Финансирование серьезное. До 1 апреля необходимо заключить все госконтракты, чтобы максимально быстро приступить к реализации планов, - сказал Вениамин Кондратьев. - Благодаря нацпроектам, поддержке федерации мы можем быстрее и эффективнее решать задачи, способствующие повышению качества жизни людей. В частности, минстрой России уже одобрил нашу заявку на финансирование шести крупных объектов в социальной и коммунальной сфере.

Среди этих проектов - две школы на 1100 мест в Сочи и 1550 - в Краснодаре, ливневый коллектор в краевой столице.

В 2021 году с помощью нацпроектов в крае планируют создать более 700 общественно значимых объектов - это школы, детские сады, зеленые зоны. Кроме того, в этом году завершится строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы.

Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что депутаты в рамках своих полномочий продолжат контролировать своевременное исполнение национальных проектов.

- Прошлый год был сложный, но успешная реализация национальных проектов показала наличие сплоченной команды. Возможности, которые дают нацпроекты, на Кубани используются практически на 100 процентов - у нас одни из лучших показателей в России, - сказал Юрий Бурлачко.

Кстати

Национальные проекты утверждены в рамках указа президента РФ от 7 мая 2018 года. На федеральном уровне в настоящий момент разработано 12 проектов, которые направлены на развитие сфер образования, здравоохранения, демографии, культуры, улучшение городской среды, поддержку предпринимательства, труда и занятости населения. На уровне регионов созданы и реализуются соответствующие профильные программы.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

Главное сегодня

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год
Песков рассказал, когда можно будет вернуться к допандемийной жизни
Россия возобновила прямые авиарейсы в Грецию и Сингапур
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса