В 2021 году за счет нацпроектов на Кубани создадут более 700 общественно значимых объектов

Реализацию программ обсудили на краевом совещании под председательством главы Кубани Вениамина Кондратьева.

В мероприятии приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, руководители краевых ведомств и муниципальных образований.

В этом году на исполнение национальных проектов в Краснодарском крае направят 41 миллиард рублей. Это более чем в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.

- Финансирование серьезное. До 1 апреля необходимо заключить все госконтракты, чтобы максимально быстро приступить к реализации планов, - сказал Вениамин Кондратьев. - Благодаря нацпроектам, поддержке федерации мы можем быстрее и эффективнее решать задачи, способствующие повышению качества жизни людей. В частности, минстрой России уже одобрил нашу заявку на финансирование шести крупных объектов в социальной и коммунальной сфере.

Среди этих проектов - две школы на 1100 мест в Сочи и 1550 - в Краснодаре, ливневый коллектор в краевой столице.

В 2021 году с помощью нацпроектов в крае планируют создать более 700 общественно значимых объектов - это школы, детские сады, зеленые зоны. Кроме того, в этом году завершится строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы.

Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что депутаты в рамках своих полномочий продолжат контролировать своевременное исполнение национальных проектов.

- Прошлый год был сложный, но успешная реализация национальных проектов показала наличие сплоченной команды. Возможности, которые дают нацпроекты, на Кубани используются практически на 100 процентов - у нас одни из лучших показателей в России, - сказал Юрий Бурлачко.

Кстати

Национальные проекты утверждены в рамках указа президента РФ от 7 мая 2018 года. На федеральном уровне в настоящий момент разработано 12 проектов, которые направлены на развитие сфер образования, здравоохранения, демографии, культуры, улучшение городской среды, поддержку предпринимательства, труда и занятости населения. На уровне регионов созданы и реализуются соответствующие профильные программы.