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08.02.2021 10:09
Рубрика: Экономика

В Крыму приостановлена рассылка счетов за капремонт жилья

Текст: Илья Изотов
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Фонд капитального ремонта Республики Крым временно приостановил рассылку квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба НКО.

Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Крыма
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Как объяснили в Фонде, счета временно не будут рассылаться из-за прекращения сотрудничества с ГУП РК "Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр". Возобновится ли сотрудничество с ЕИРЦ, или же для рассылки счетов будет выбран новый оператор - станет известно в ближайшее время.

- При этом обращения и заявления о взносах на капремонт, возврате денежных средств и внесении изменений в платежные документы собственники жилых помещений могут направлять по почтовому или электронному адресу info@kaprem82.ru, - пояснили в Фонде. - Банковский счет Фонда остался прежним, и на него можно по-прежнему перечислять деньги за капитальный ремонт, в том числе используя ранее полученные квитанции.

Напомним, с 1 января 2021 года размер минимального взноса на капитальный ремонт в Республике Крым увеличился до 6,5 рублей за квадратный метр общей жилой площади. При этом с Нового года возобновилось начисление пени за просроченные платежи. Собственники жилья задолжали Фонду почти два миллиарда рублей.

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