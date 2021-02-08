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08.02.2021 23:35
Рубрика: Общество

В Ростове нейрохирурги извлекли авторучку из головы мужчины

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону врачи городской больницы скорой медицинской помощи провели уникальную операцию по извлечению из головы 37-летнего мужчины шариковой авторучки. Инородный предмет вонзился в глаз пострадавшему и пронзил головной мозг до затылка.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Как сообщается в Instagram лечебного учреждения, шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, и чудом не повредив их.

Для оказания помощи пострадавшему были привлечены нейрохирурги Адель Аль Хаммади и Борис Матевосян, офтальмолог Татьяна Пащенко, анестезиолог Игорь Ветошкин, анестезистка Марина Инкина и младшая операционная медсестра Татьяна Тихая.

Хирургическую бригаду постоянно консультировал заведующий отделением нейрохирургии Виталий Зайцев.

Ювелирная операция по извлечению инородного предмета из глаза и головного мозга пациента прошла успешно, и больной помещен на дальнейшее лечение в реанимацию.

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