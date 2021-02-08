В Симферополе создадут Science Park

В Симферополе на территории Ботанического сада Крымского федерального университета создадут Science Park. Он послужит для популяризации науки и помощи школьникам в выборе будущей профессии, сообщила пресс-служба КФУ.

Уже сейчас в главном корпусе вуза есть четыре музейные площадки, их сделают доступными для всех желающих. Также в университете создадут площадку "Экспериментариум", где дети в интерактивном режиме смогут познакомиться с различными научными экспериментами и законами физики.

- Science Park станет научно-популярной площадкой, доступной для всех гостей Симферополя, - рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев. - Сейчас мы разрабатываем концепцию проекта, которая в первую очередь будет направлена на популяризацию науки и демонстрацию богатств Крыма. Дети должны понять перспективы развития науки и увидеть для себя интерес в этой области еще в школе. Не стоит ожидать, что технологии будут импортироваться в нашу среду - необходимо разрабатывать свои. А для этого у ребят еще в школе должны появиться идеи, желание развиваться в научной сфере, например, с целью получить Нобелевскую премию или создать высокоэффективный бизнес. В современном мире успешным становится тот, кто понимает механизм конвертирования знаний в новые технологии. Эта модель бизнес-процессов должна быть в голове уже со школьного возраста. Ребята должны верить в себя и понимать, что это работает.

На реализацию проекта понадобится не меньше пяти лет. На территории ботанического сада планируют построить новые инфраструктурные объекты, а также организовать экспозиции под открытым небом.