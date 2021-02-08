В Темрюкском районе Кубани построят новую водопроводную насосную станцию

Объект, который намечено завершить в 2021 году, возводится по краевой госпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Средства на обновление системы водоснабжения выделены по решению губернатора.

Станция с дополнительными накопительными емкостями увеличит объем запасов питьевой воды и обеспечит бесперебойным водоснабжением станицу Тамань. На работы из краевого бюджета выделено около 500 миллионов рублей.

Новая станция подразумевает установку двух резервуаров - на горе Чиркова вблизи населенного пункта и в самой станице Тамань.

- Объем каждого составит 2,5 тысячи кубометров. Это более чем в три раза превышает объемы действующих резервуаров. Новые емкости соединит 16-километровый водопровод, он сейчас тоже строится, - прокомментировал замглавы региона Александр Трембицкий. - Губернатор края поставил задачу полностью решить проблемы водоснабжения приморских населенных пунктов. Мы рассчитываем, что благодаря новой станции в станице Тамань вопрос с бесперебойной подачей воды жителям решим уже в начале следующего года.

На станции появится и гидролизная система для дополнительного обеззараживания воды.

Замглавы региона добавил, что для решения проблем водоснабжения всего Темрюкского района продолжается масштабная реконструкция Таманского группового водопровода. До 2024 года проложат более 50 километров новых сетей.