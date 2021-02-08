В Темрюкском районе Кубани построят новую водопроводную насосную станцию

Новости

Кабмин выделит почти 4 млрд рублей на развитие сельских территорий 14:06
Мультсериал "Панда и Крош" выходит в России 14:05
В Латвии на год запретили вещание телеканала "Россия-РТР" 13:55
В Петербурге появится кодекс этики для таксистов 13:48
Песков заявил о скорой встрече Путина с лидерами фракций 13:45
Президент Киргизии попросил чиновников не вешать его портрет в кабинетах 13:43
Чернышенко: Вакцинация приближает возвращение спорта к привычному календарю 13:25
Крепкий алкоголь предложили продавать только в спецмагазинах 13:02
Стало известно, где в Москве можно зарегистрировать брак 12 июня 2021 года 12:57
Губернатор Подмосковья сообщил о возвращении региона к доковидной жизни 12:55
Полина Гагарина исполнит официальную песню ЧМ-2021 по фигурному катанию 12:46
Володин прокомментировал идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов 12:43
Госдума обсудит инициативу о наказании за действия по вводу санкций 12:40
Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала при взрыве на съемках 12:39
В Москве пройдет презентация книги "Русское культурное наследие в Сербии" 12:33
Трутнев потребовал активизировать вакцинацию на Дальнем Востоке 12:31
На президента Сербии готовилось покушение 12:20
Режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение Бурунова 12:15
В Великом Новгороде оператор ТКО передал долги жильцов коллекторам 12:01
Официально: сиквел "Последнего богатыря" собрал более 2 млрд рублей 12:01
Переобучение за счет нацпроекта прошли 115 тысяч россиян 12:00
Российских моряков отпустили после двухнедельного карантина в Вануату 11:47
Головин признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции 11:45
Виктор Золотов поздравил научных деятелей Росгвардии с праздником 11:37
В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 13:19
Рубрика: Власть

В Темрюкском районе Кубани построят новую водопроводную насосную станцию

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Объект, который намечено завершить в 2021 году, возводится по краевой госпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Средства на обновление системы водоснабжения выделены по решению губернатора.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Станция с дополнительными накопительными емкостями увеличит объем запасов питьевой воды и обеспечит бесперебойным водоснабжением станицу Тамань. На работы из краевого бюджета выделено около 500 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На Кубани в 2021 году рост промышленного производства составит 113 процентов

Новая станция подразумевает установку двух резервуаров - на горе Чиркова вблизи населенного пункта и в самой станице Тамань.

- Объем каждого составит 2,5 тысячи кубометров. Это более чем в три раза превышает объемы действующих резервуаров. Новые емкости соединит 16-километровый водопровод, он сейчас тоже строится, - прокомментировал замглавы региона Александр Трембицкий. - Губернатор края поставил задачу полностью решить проблемы водоснабжения приморских населенных пунктов. Мы рассчитываем, что благодаря новой станции в станице Тамань вопрос с бесперебойной подачей воды жителям решим уже в начале следующего года.

На станции появится и гидролизная система для дополнительного обеззараживания воды.

Замглавы региона добавил, что для решения проблем водоснабжения всего Темрюкского района продолжается масштабная реконструкция Таманского группового водопровода. До 2024 года проложат более 50 километров новых сетей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

Главное сегодня

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год
Песков рассказал, когда можно будет вернуться к допандемийной жизни
Россия возобновила прямые авиарейсы в Грецию и Сингапур
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса