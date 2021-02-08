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08.02.2021 20:15
Рубрика: Экономика

"Медведица" под солнцем

В Волгоградской области построили новую гелиостанцию
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
В Даниловском районе Волгоградской области заработала новая солнечная электростанция "Медведица" мощностью 25 мегаватт. Это пятый такой комплекс в регионе.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, объем инвестиций составил около 3,2 миллиарда рублей. При реализации проекта создали более 200 рабочих мест. На площади в 500 тысяч квадратных метров установили 72 тысячи фотоэлектрических модулей. Кстати, оборудование собирали в России. По прогнозам, "Медведица" до конца года выработает такой объем электроэнергии, которого хватит для снабжения 25 тысяч хозяйств района.

Фото: iStock
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В прошлом году та же компания ввела в строй три солнечные станции: "Светлую" и "Солнечную" в Светлоярском районе, а также "Астерион" - в Палласовском. Теперь же суммарная мощность четырех объектов достигла 90 мегаватт.

А первая гелиостанция появилась ровно три года назад, в феврале 2018 года, для нужд бизнеса - на нефтеперерабатывающем заводе. Там же продолжается строительство второй очереди. Объект планируют сдать в эксплуатацию в этом же году, его мощность составит 20 мегаватт, что позволит увеличить суммарную мощность гелиостанции до 30 мегаватт. Ввод второй очереди имеет экологическое значение. Он позволит сократить выбросы углекислого газа на предприятии до 12 тысяч тонн в год.

Но в волжских степях не только солнца много, но и ветра. Две ветряные электростанции суммарной мощностью 105 мегаватт начали строить в Котовском районе области.

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