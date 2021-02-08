За год фермерские хозяйства Кубани произвели продукции на сумму свыше 150 млрд рублей

В 2020 году фермерские хозяйства Кубани произвели продукции на сумму свыше 150 млрд рублей. Развитие малых форм хозяйствования при участии краевой Ассоциации фермерских хозяйств (АККОР) обсудили на совещании, которое провел вице-губернатор Андрей Коробка.

Фермерский сектор на Кубани - сегодня самый многочисленный и мощный в экономическом плане в стране. В развитии АПК участвуют более 14 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. За последние годы создано более миллиона личных подсобных хозяйств и 169 сельхозкооперативов.

- В крае малые формы хозяйствования вносят весомый вклад в продовольственную безопасность. Только в прошлом году объем производства продукции фермеров, сельхозкооперативов и ЛПХ превысил 150 млрд рублей, - сказал Андрей Коробка. - В то же время у малого и среднего агробизнеса возникают вопросы сбыта продукции, получения господдержки, разрешения земельных споров. В их решении самое непосредственное участие должна принимать ассоциация. Она должна отстаивать интересы фермеров на всех уровнях.

Председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин отметил, что сейчас ассоциация готовит перечень вопросов и предложений от фермеров, которые будут обсуждать в том числе на федеральном уровне. 16-17 февраля в Москве состоится федеральный Съезд фермеров.