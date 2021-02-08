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08.02.2021 00:46
Рубрика: Спорт

Себе на смену

Легенда КХЛ Мозякин сыграл в одной тройке с сыном
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 25(8376)
Главный рекордсмен Континентальной хоккейной лиги форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин как-то признался, что хотел бы однажды сыграть в одном звене с сыном Андреем.

И вот мечта сбылась. Знаменательное событие произошло на матче регулярного чемпионата КХЛ между "Магниткой" и казахстанским "Барысом". Правда, в одной смене 39-летний Мозякин и его сын, который дебютировал за команду мастеров, провели всего 73 секунды, а дальше играли в более привычных сочетаниях. "Это красивый жест от клуба, от организации для Сергея и для Андрея", - прокомментировал исторический момент наставник уральцев Илья Воробьев.

Добавим, что своим появлением Мозякин-младший каши не испортил. "Металлург" одолел "Барыс" - 3:2 и одержал уже десятую победу подряд. Это лучшая серия уральского клуба с 2014 года.

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