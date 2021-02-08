Главный рекордсмен Континентальной хоккейной лиги форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин как-то признался, что хотел бы однажды сыграть в одном звене с сыном Андреем.

И вот мечта сбылась. Знаменательное событие произошло на матче регулярного чемпионата КХЛ между "Магниткой" и казахстанским "Барысом". Правда, в одной смене 39-летний Мозякин и его сын, который дебютировал за команду мастеров, провели всего 73 секунды, а дальше играли в более привычных сочетаниях. "Это красивый жест от клуба, от организации для Сергея и для Андрея", - прокомментировал исторический момент наставник уральцев Илья Воробьев.

Добавим, что своим появлением Мозякин-младший каши не испортил. "Металлург" одолел "Барыс" - 3:2 и одержал уже десятую победу подряд. Это лучшая серия уральского клуба с 2014 года.