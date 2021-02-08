Новости

Вышел трейлер нового диснеевского фэнтези "Райя и последний дракон" 11:14
Японская подлодка столкнулась с гражданским судном 11:06
В США 9 февраля стартует процесс второго импичмента Дональду Трампу 11:03
В России начались масштабные учения ВДВ 11:00
В Петербурге пропавшую девочку нашли в квартире 37-летнего мужчины 10:58
В Москве полиция проверила 3 тысячи школ после угроз о взрывах 10:58
Вышел трейлер "Форсажа 9" 10:50
"Новые люди" собирают идеи для программы партии 10:50
Метро Москвы получило лицензию на ремонт памятников культуры 10:44
Оперштаб: Еще 3349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:43
Москвичам к концу недели пообещали рекордные снегопады 10:29
Россия возобновила движение пассажирских поездов с Беларусью 10:17
В Кировской области ввели квоту на количество домашних кошек и собак 10:14
В Челябинске потерявших билеты детей высадили из трамвая на мороз 09:59
На Среднем Урале нашли останки зверей, живших 10 тысяч лет назад 09:57
В Сеуле на коронавирус проверят домашних кошек и собак 09:55
В Воронежской области трое детей провалились под лед 09:53
Назван гонорар Волкова за победу над Оверимом в турнире UFC 09:46
В Воронеже 170 домов остались без тепла в 20-градусный мороз 09:46
В ЮАР отложили старт вакцинации AstraZeneca из-за неэффективности 09:39
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер 09:37
До -10 градусов воздух остынет днем в понедельник в столице 09:30
Во Владивостоке на чемпионате мира по Го сыграют "цифровые кентавры" 09:29
Ученые наметили план "уборки" орбиты Земли 09:28
В Томске разработали безопасную систему досмотра для аэропортов 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 09:57
Рубрика: Общество

На Среднем Урале нашли останки зверей, живших 10 тысяч лет назад

Текст: Анна Шиллер

В пещере Пыльная в Свердловской области спелеологи отыскали кости животных мамонтовой фауны - шерстистого носорога, дикой лошади, гигантского оленя и мамонтенка возрастом менее шести месяцев.

Как рассказал "РГ" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уро РАН Павел Косинцев, летом ученые проведут исследование их места обитания, которое датируется эпохой позднего плейстоцена - 10 тысяч лет назад. Спелеологи открыли его впервые - пещера находится в отвесной скале около 26 метров длиной.

Фото: iStock
В Иркутской области археологи нашли древние орудия и кости животных

Представителями мамонтовой фауны являются, в том числе, песец и заяц, останки которых тоже обнаружили в пещере. Однако уникальной находкой, по словам Павла Косинцева, были молочный зуб мамонтенка и кости гигантского оленя, его еще называют большерогим - размер рогов животного достигал три метра в длину. В пещере обитали и другие виды, например благородный олень, занесенный в Красную книгу.

Ученые предполагают, что Пыльная могла быть логовом волков, так как на останках животных сохранились следы зубов. Известно, что некоторые из найденных млекопитающих обитали на Среднем Урале давно. Последние представители гигантского оленя, вымершего семь тысяч лет назад, вели свою жизнедеятельность именно на территории региона.

Сейчас кости древних обитателей поместили в музей Института экологии растений и животных Уро РАН.

В регионах Общество Наука Общество Природа Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
Россия возобновила прямые авиарейсы в Грецию и Сингапур
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно