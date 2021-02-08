На Среднем Урале нашли останки зверей, живших 10 тысяч лет назад

В пещере Пыльная в Свердловской области спелеологи отыскали кости животных мамонтовой фауны - шерстистого носорога, дикой лошади, гигантского оленя и мамонтенка возрастом менее шести месяцев.

Как рассказал "РГ" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уро РАН Павел Косинцев, летом ученые проведут исследование их места обитания, которое датируется эпохой позднего плейстоцена - 10 тысяч лет назад. Спелеологи открыли его впервые - пещера находится в отвесной скале около 26 метров длиной.

Представителями мамонтовой фауны являются, в том числе, песец и заяц, останки которых тоже обнаружили в пещере. Однако уникальной находкой, по словам Павла Косинцева, были молочный зуб мамонтенка и кости гигантского оленя, его еще называют большерогим - размер рогов животного достигал три метра в длину. В пещере обитали и другие виды, например благородный олень, занесенный в Красную книгу.

Ученые предполагают, что Пыльная могла быть логовом волков, так как на останках животных сохранились следы зубов. Известно, что некоторые из найденных млекопитающих обитали на Среднем Урале давно. Последние представители гигантского оленя, вымершего семь тысяч лет назад, вели свою жизнедеятельность именно на территории региона.

Сейчас кости древних обитателей поместили в музей Института экологии растений и животных Уро РАН.