На Урале ребенка травмировала упавшая с крыши глыба снега

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка при сходе снега с крыши многоквартирного дома.

Действия обслуживающей дом управляющей компании квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следственного управлении СК Челябинской области.

- Инцидент произошел днем 3 февраля около одного из многоэтажных домов в Ленинском районе Магнитогорска, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - При падении снега с крыши травмы головы получил 10-летний школьник. Ребенок доставлен в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга". Медики оценивают его состояние, как стабильное.

Следствие устанавливает виновных должностных лиц управляющей компании, не обеспечивших своевременную очистку кровли жилого дома. Им грозит наказание в виде штрафа на сумму до 300 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ и вплоть до двух лет лишения свободы.

Расследование взято на контроль руководством следственного управления.