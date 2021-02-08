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08.02.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

На Урале ребенка травмировала упавшая с крыши глыба снега

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка при сходе снега с крыши многоквартирного дома.

Фото: youtube.com
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Действия обслуживающей дом управляющей компании квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следственного управлении СК Челябинской области.

- Инцидент произошел днем 3 февраля около одного из многоэтажных домов в Ленинском районе Магнитогорска, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - При падении снега с крыши травмы головы получил 10-летний школьник. Ребенок доставлен в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга". Медики оценивают его состояние, как стабильное.

Следствие устанавливает виновных должностных лиц управляющей компании, не обеспечивших своевременную очистку кровли жилого дома. Им грозит наказание в виде штрафа на сумму до 300 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ и вплоть до двух лет лишения свободы.

Расследование взято на контроль руководством следственного управления.

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